Com Ana Cláudia Lemos, velocistas se reúnem para camping no Rio

Demitida pela equipe da BM&F Bovespa e sem clube desde que foi suspensa por doping, Ana Cláudia Lemos tem treinado sozinha. Convocada para os Jogos Olímpicos do Rio, a velocista, que terminou de cumprir sua pena no sábado passado, vai se apresentar na próxima segunda-feira à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Até quinta-feira, vai participar, no Rio, de um camping de treinamento com os demais velocistas do time olímpico brasileiro.

A única exceção é Franciela Krasucki, que sofreu lesão muscular durante o Campeonato Ibero-Americano, em maio, e não participou do Troféu Brasil de Atletismo, no fim de semana passado. Ela já voltou aos treinamentos, mais ainda não está apta a competir.

Os treinos, no Rio, vão acontecer na Universidade da Força Aérea (Uninfa), no Campo dos Afonsos, e visam a preparação para a etapa de Londres (Inglaterra) da Diamond League, nos dias 22 e 23 deste mês. O meeting Estádio Olímpico terá provas de revezamento tanto no feminino quanto no feminino, sem valer para a Diamond League.

Foram convocados para o camping Vitor Hugo dos Santos, Aldemir Gomes, Jorge Henrique Vides, Bruno Lins, José Carlos Moreira (o Codó), Ricardo Mário de Souza, Rosângela Santos, Ana Cláudia Lemos, Kauiza Venâncio, Vitória Rosa e Bruna Farias.

