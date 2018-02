Com dores após queda em treino, Isabel Clark está fora dos Jogos de Inverno

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou na manhã desta quinta-feira que Isabel Clark está fora dos Jogos de Inverno de Pyeongchang. Depois de ter sofrido uma queda em um treino realizado na última quarta, a brasileira não conseguirá se recuperar a tempo de disputar a prova do snowboard cross, marcada para começar às 23 horas (de Brasília) desta quinta.

+ Jaqueline Mourão fica em 74º lugar em prova de esqui, mas festeja marca pelo País

Em nota publicada em seu site oficial, a entidade informou que a atleta ainda sente dores no joelho e no calcanhar direitos devido ao trauma provocado pelo acidente. Ela acabou sendo prejudicada por ventos fortes que atingiram a pista do Phoenix Snow Park e colaboraram para que fizesse um pouso fora do lugar ideal após um salto e se machucasse no treinamento.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exames iniciais não apontaram nenhuma fratura sofrida por Isabel, que ficou em repouso e realizou tratamento nesta quinta. Porém, ela foi reprovada em testes técnicos, nos quais simularia os saltos que teria que executar durante a competição, por causa das dores que ainda sente.

Responsável pelo melhor resultado conquistado por um competidor brasileiro na história dos Jogos de Inverno, com um nono lugar obtido em Turim-2006, a carioca de 41 anos não escondeu a frustração por não poder competir nesta que seria a sua última Olimpíada, conforme a própria atleta adiantou anteriormente.

"Melhorei um pouco de ontem para hoje, mas o calcanhar ainda dói bastante. Infelizmente não vou ter tempo para me recuperar", lamentou Isabel. "Estou triste porque lutei muito para disputar esses Jogos durante os dois últimos meses. Mas tenho que preservar a minha integridade física e buscar me recuperar completamente", completou a atleta, em declarações reproduzidas pelo COB.

A snowboarder também esteve presente nos Jogos de Inverno de Vancouver-2010 e de Sochi-2014 e depois de ficar fora do grande evento em Pyeongchang seguirá disputando apenas algumas etapas de Copa do Mundo na sua modalidade. Antes de chegar à Coreia do Sul, ela já havia se recuperado de uma trauma no pescoço causado por uma queda sofrida durante um estágio desta última competição, em Cervinia, na Itália, no dia 21 de dezembro.

MICHEL MACEDO É LIBERADO

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também confirmou nesta quinta-feira que o atleta do esqui alpino Michel Macedo conseguiu se recuperar de um trauma no joelho esquerdo sofrido em uma queda durante treinos realizados no último dia 6 e teve a sua presença garantida na prova do Super G desta modalidade dos Jogos de Pyeongchang.

E Macedo contou com uma certa dose de sorte para poder participar desta disputa na Coreia do Sul, já que o Super G foi adiado em um dia na programação da competição por causa dos fortes ventos que atingem a cidade sul-coreana. Assim, ele ganhou mais tempo de tratamento e treinamento antes de competir na prova marcada para começar à meia-noite desta quinta (no horário de Brasília) na pista de Jeongseon Alpine Centre.

“Minha recuperação está sendo muito boa. Eu esquiei nos últimos quatro dias e meu joelho está respondendo bem. Estou animado para o Super G. Historicamente eu tenho bons resultados nessa prova”, disse o atleta cearense de apenas 19 anos, que também está inscrito nas provas do slalom gigante, marcada para domingo, e do slalom especial, no dia 22, destes Jogos de Inverno.