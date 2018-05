Com Franciela e Fábio Vaz, Brasil tem oito no Mundial Indoor

Franciela Krasucki, que é uma das principais velocistas do País mas ainda não tem índice olímpico, correu os 60m rasos em 7s31, baixando um centésimo a marca mínima exigida pela CBAt para levar atletas a Portland. Também Rosângela Santos (com o recorde sul-americano de 7s17) e Ana Cláudia Lemos também estão qualificadas.

O outro índice foi obtido por Fabio Vaz dos Santos, atleta de 32 anos que foi só o quarto do ranking nacional nos 110m com barreiras do ano passado, mas que surpreendeu ao se qualificar para o Mundial Indoor nos 60m com barreiras. Ele correu a distância em 7s68, superando o índice em 0s04.

Além de Fábio Vaz, o Brasil também terá João Vitor Oliveira nos 60m com barreiras masculinos, enquanto Fabiana Moraes compete no feminino. Thiago Braz, Augusto Dutra e Fabiana Murer têm índice para o salto com vara, enquanto Darlan Romani vai ao Mundial no arremesso de peso.

Mauro Vinicius da Silva, o Duda, bicampeão mundial indoor no salto em distância, busca ainda o índice para o Mundial, que é 8,18m. No sábado, em São Caetano do Sul, ele saltou 8,02m. No domingo, num evento no Rio, alcançou 8,14m, ficando a um centímetro do índice olímpico.