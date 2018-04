Com volta de Ana Cláudia, revezamento feminino ganha prata em Londres

O revezamento 4x100m feminino do Brasil mostrou nesta sexta-feira que deverá brigar para fazer final nos Jogos Olímpicos do Rio. No último grande teste antes do Rio-2016, as brasileiras ganharam a prata do Meeting de Londres, que vale como etapa da Diamond League. O problema é que a Grã-Bretanha ficou muito à frente.

O Brasil fez o quinto melhor tempo do ranking mundial de 2016, 42s59, o suficiente para deixar para trás a França (42s82), a Suíça (43s43) e a Polônia (44s14). Holanda e Canadá foram desclassificadas. Todas essas equipes estarão no Rio-2016.

Escalado com Bruna Farias, Kauiza Venâncio, Ana Cláudia Lemos e Rosângela Santos, o Brasil fez seu melhor resultado desde que bateu o recorde nacional em 2013, com 42s29. Só que a marca de 42s59 não deverá ser suficiente para se aproximar do pódio no Rio-2016.

A Grã-Bretanha venceu a prova com 41s81 e confirmou que é uma das candidatas ao bronze na Olimpíada. Entre os europeus, este ano, destaque também para Alemanha (42s00) e Holanda (42s04), que formaram, com o time britânico, o pódio do Campeonato Europeu, há duas semanas.

Considerando ainda que Jamaica e Estados Unidos têm as melhores velocistas do mundo e costumam correr na casa de 41 segundos, e que Trinidad & Tobago ganhou o bronze do último Mundial com 42s03, o Brasil deverá chegar à Olimpíada como sétima força do revezamento 4x100m.

Sabendo que precisa melhorar meio segundo para brigar por medalha na Olimpíada, o Brasil conta com o retorno de Franciela Krasucki, que está se recuperando de lesão e não correu em Londres. A competição na Inglaterra marcou o retorno de Ana Cláudia Lemos, que cumpriu suspensão por doping até o início do mês.

Na Olimpíada, porém, existe a possibilidade de a comissão técnica não escalá-la. Teme que a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) recorra da suspensão de apenas cinco meses, Ana Cláudia tenha a pena ampliada e a equipe perca o resultado que tiver conquistado.