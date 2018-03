Começa a terceira fase da venda de ingressos para Olimpíadas

Mais de 320 mil ingressos para as competições dos Jogos Olímpicos de Pequim foram comprados no primeiro dia da terceira fase de vendas, cujo processo registrou problemas no sistema de informática, reconheceram as autoridades. Segundo a edição desta terça-feira do jornal "China Daily", a terceira fase, que começou nessa segunda-feira e que ao contrário das duas anteriores não inclui sorteios, terá 1,38 milhão de ingressos à venda, pertencentes a 16 modalidades esportivas. No entanto, houve problemas para conseguir o acesso aos sistemas informatizados de venda pela internet. Apesar das dificuldades, a maioria no momento de efetuar o pagamento das entradas, os bilhetes para algumas competições como atletismo e basquete se esgotaram em poucas horas. Na segunda fase das vendas, em outubro de 2007, a grande procura por ingressos provocou o colapso do sistema de informática do comitê organizador de Pequim 2008 (Bocog), o que originou um atraso na expedição das entradas. Devido a esses problemas, que custaram o posto do diretor do centro de vendas do Bocog, só foram comercializadas na segunda fase 43 mil das 1,85 milhão de entradas previstas. Até o momento, já foram vendidos dois terços dos 7 milhões de bilhetes para os Jogos Olímpicos. O restante dos ingressos será vendido na atual e na quarta e última fase, cuja data exata ainda não foi anunciada.