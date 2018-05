Comitê Olímpico Chinês visita Clube Pinheiros e aprova instalações

Representantes do Comitê Olímpico Chinês estiveram nesta sexta-feira no Clube Pinheiros, para ver mais de perto as instalações do local que será sede de 13 modalidades do país para os Jogos Olímpicos do Rio. Foi uma visita bem rápida e eles devem voltar nos próximos meses para averiguar as instalações e ver os ajustes que eles pediram para ser feito. Entre os presentes estava Yang Shu'an, vice-presidente do Comitê Olímpico Chinês.

"O Pinheiros é um dos clubes mais honrados do Brasil, com uma história de 116 anos. É o maior complexo poliesportivo na América Latina, apresentando instalações bem equipadas e modelo de gestão avançado. Acredito plenamente que nosso período de aclimatação antes dos Jogos Olímpicos pode ajudar os nossos atletas a se ajustar mais rapidamente e, em seguida, conseguir bons resultados no Rio de Janeiro", comentou Yang.

Roberto Cappellano, presidente do Pinheiros, comemora a vinda dos chineses para o clube. "Estamos certos de que será uma oportunidade única de intercâmbio para todos os nossos associados e atletas, que poderão conviver com campeões olímpicos, normalmente só vistos pela televisão. Desenvolveremos uma campanha entre os associados e atletas do clube, com o intuito de criar um corpo de voluntários que faça a recepção e auxilie a delegação chinesa durante sua estadia aqui", disse.

A aclimatação da China, uma das maiores potências olímpicas, será de 22 de julho a 15 de agosto no clube paulistano Serão mais de 350 pessoas entre atletas, técnicos, preparadores físicos e membros do Comitê Olímpico Chinês, que ficarão hospedados em um hotel próximo ao clube. Eles estarão de forma escalonada nas instalações do Pinheiros, até porque o cronograma de participação de cada modalidade na Olimpíada é diferente.

No total, 15 modalidades vão usar o clube em sua preparação: natação, ginástica artística, futebol, tênis, rúgbi, polo aquático, vôlei, esgrima, boxe, tênis de mesa, badminton, atletismo, nado sincronizado, pentatlo moderno e tae kwon do. Isso implica ter em São Paulo alguns dos melhores atletas do mundo. A China é potência em modalidades como o tênis de mesa, ginástica artística, badminton, tae kwon do e natação, por exemplo.

Para a Olimpíada, dezenas de países vão usar as instalações de algumas cidades do Brasil para sua aclimatação para os Jogos do Rio. Mas a negociação é feita diretamente com o local, sem intermediação do Comitê Organizador Rio-2016. A Hebraica, por exemplo, receberá delegações do Japão e Israel. E isso ocorrerá com outros clubes de várias cidades do País.