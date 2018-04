Comitê Organizador de Toronto revela design da tocha do Pan

O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, revelou nesta segunda-feira o design da tocha do evento, assim como o uniforme dos portadores da chama que percorrerá o Canadá por 41 dias antes do início das competições esportivas.

A tocha, feita em alumínio com 65 centímetros de altura e pesando 1,2 kg, foi mostrada por Kathleen Wynne, primeira-ministra da província de Ontário, que receberá os Jogos Pan e Parapan-Americanos, e pelo diretor de Toronto 2015, Saad Rafi. O símbolo olímpico começará a percorrer o país no dia 30 de maio, viagem que será terminada no estádio Rogers com o acendimento da pira pan-americana durante a cerimônia de abertura do evento.

A organização do Pan - o maior evento esportivo da história do Canadá, superando os Jogos Olímpicos de Inverno de Calgary (1988) e de Vancouver (2010) e de Verão de Montreal (1976) - disse que a tocha será transportada por 3 mil pessoas, em trechos de 200 metros. "Esse Pan-Americano será especial e todas as comunidades estão convidadas a ser parte do que estamos fazendo", afirmou o diretor do Comitê Organizador.

No total, a chama passará por mais de 60 meios de transporte, percorrendo mais de 5 mil quilômetros em rodovias e 15 mil quilômetros pelo ar. Cada uma das tochas, decoradas com pictogramas do Pan-Americano de 2015, tem capacidade para manter o fogo aceso entre 10 e 12 minutos, resistindo a ventos de até 70 km/h.

O Comitê Organizador também revelou nesta segunda os nomes de algumas das 3 mil pessoas que carregarão a tocha pan-americana. "Os portadores da tocha representam o espírito dos Jogos e estamos orgulhosos que exibam nossa província no mundo todo", disse a primeira-ministra de Ontário.

Entre eles está o triatleta Simon Whitfield, ganhador de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, e de bronze no Pan de 1999, em Winnipeg. E também a jovem Tanisha Martínez-Bonilla, de 22 anos. "Quando tinha 20 anos de idade, Tanisha viu um homem ferido, esfaqueado em uma briga e sangrando muito. Ela usou seus conhecimentos de primeiros socorros para mantê-lo vivo. A polícia de Toronto agradeceu Tanisha por sua rápida atuação para salvar sua vida", disse Wynne.

A organização do evento prevê que 7 mil atletas de todos os países participarão dos Jogos Pan e Parapan-Americanos, que serão realizados em Toronto a partir do dia 10 de julho.