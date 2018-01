Comitê aprova evento-teste do tiro com arco, mas barulho preocupa O evento-teste de tiro com arco termina nesta terça-feira, no sambódromo do Rio de Janeiro, com uma boa avaliação geral, mas com um ponto importante a se resolver para os Jogos Olímpicos de 2016: o barulho no entorno. Apesar de o Comitê Rio-2016 considerar que esse aspecto não atrapalhou os atletas e que as medidas tomadas foram suficientes, a Federação Internacional de Tiro com Arco já avisou que irá pedir mudanças para a Olimpíada.