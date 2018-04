Comitê descarta mudanças no revezamento da tocha após protesto em Angra

Depois de uma manifestação interromper o revezamento da tocha olímpica em Angra dos Reis na noite desta quarta-feira, Comitê Rio-2016 descartou mudanças. A organização classificou as decisões tomadas diante do ocorrido como "correta" e diz que dará sequência ao planejamento inicial.

"Não é preocupante. A gente viu como é uma manifestação pesada, tomou as decisões corretas, e a vida segue. Se a gente sentir que vai ter um apetite para novas manifestações, a gente vai repensar", afirma Mario Andrada, diretor de comunicação do Comitê Rio-2016.

Andrada explicou que o revezamento foi interrompido três vezes em Angra dos Reis. O comboio enfrentou um protesto com pedras pelo caminho quando entrou na cidade, as manifestações continuaram em um segundo momento e um novo tumulto fez a organização cancelar o momento de celebração no fim do dia.

O diretor também explicou que o protocolo de segurança foi seguido. "Quando você para o comboio, os carregadores ficam vulneráveis. Se deixar um carregador sozinho na rua, a multidão não vai fazer nada com ele, mas, se parar o comboio para fazer a ligação desse carregador ou da tocha, aí tem um problema porque a multidão avança."

Angra dos Reis foi a primeira cidade que o revezamento enfrentou forte resistência da população. O Comitê Rio-2016 previa protestos em Brasília e em Curitiba, onde a fábrica de um dos patrocinadores está instalada. No entanto, Andrada afirma que o comboio já passou por mais de 300 cidades e registrou apenas pequenas ocorrências.

Ele enfatiza que o revezamento tem sido aprovado pelos brasileiros. "Cada cidade que a gente passa, a gente faz uma pesquisa de opinião sobre a avaliação da experiência, se atingiu a expectativa e que nota dá. A gente teve praticamente em todas as cidades notas acima de 7,5 e, em São Paulo, a gente teve nota 8,9. Com isso, você vai vendo o engajamento."

Nesta quinta-feira, o revezamento da tocha continua seu trajeto pelo Brasil e passará pelas cidades de Rio Claro, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda.