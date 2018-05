Comitê Rio-2016 lança aplicativo dos Jogos Olímpicos

Como forma de buscar a interação do público que está à espera da Olimpíada, o comitê organizador dos Jogos lançou oficialmente nesta terça-feira o aplicativo Meu Rio-2016. O aplicativo - a primeira de três versões até os Jogos Olímpicos - conta com informações sobre modalidades esportivas, quiz e desafios, alguns dos quais valem ingressos.

O programa, gratuito, foi colocado nas lojas de aplicativos ainda na semana passada, e mesmo sem nenhum tipo de divulgação, já contava com 10 mil downloads nesta terça.

Segundo o Rio-2016, o usuário será convidado a participar de pelo menos quatro grandes desafios. O primeiro deles é o envio de fotos que se relacionem aos Jogos do Rio. O artista plástico Vick Muniz irá selecionar as três melhores, e os ganhadores serão premiados com três pares de ingressos para a cerimônia de Abertura. As dez melhores ainda irão decorar quartos dos atletas na Vila Olímpica.

VOLUNTÁRIOS

Apesar de diminuir de 70 mil para 50 mil o número total de voluntários, o Rio-2016 ainda está selecionando pessoas para trabalhar nos Jogos. "Estamos muito mais focados em cargos específicos", explicou Mario Andrada, diretor de Comunicação do comitê. "Estamos procurando, por exemplo, motoristas para conduzir a família olímpica, e temos também um bom interesse em quem saiba falar árabe, japonês e coreano."