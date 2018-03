Alexandre Casatti/AE Começaram nesta quinta-feira as Olimpíadas Tibetanas, competição organizada para chamar a atenção da comunidade mundial sobre a questão tibetana em relação à China. Com competidores bem amadoras, foram disputadas provas de tiro com arco, acompanhadas por cerca de 100 pessoas. Dawa Tashi (foto) foi o vencedor da prova