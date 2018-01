Tiro com arco define atletas brasileiros para evento-teste no Rio

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco) anunciou quais serão os seis atletas brasileiros que irão competir no evento-teste da modalidade, em preparação para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Os competidores escolhidos são Marcus Vinícius D'Almeida, Daniel Xavier, Bernardo de Oliveira, Sarah Nikitin, Ane Marcelle e Marina Canetta.

Além dos competidores brasileiros, evento contará com a participação de 128 atletas de 30 países diferentes. Esta será a primeira competição de tiro com arco no Sambódromo do Rio, local escolhido para as provas da Olimpíada e da Paralimpíada de 2016. No teste, o comitê dos Jogos irá avaliar aspectos como segurança, limpeza e transporte.

Na competição, com provas individuais e por equipes, não haverá presença de público. No dia 15 de setembro, os atletas selecionados para o evento treinarão no local e terão seus equipamentos inspecionados. As provas eliminatórias começam no dia 16.