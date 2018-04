Confira a repercussão internacional das prisões de supostos terroristas no Brasil

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou sobre medidas preparatórias sobre a segurança na Olimpíada e revelou que foram efetuadas 10 prisões de supostos membros de células terroristas no Brasil. O anúncio acabou gerando uma grande repercussão em veículos de imprensa mundo afora. Confira o que cada publicação falou sobre o assunto.

THE NEW YORK TIMES (EUA) - Brasil prende 10 por plano de terror com aproximação da Olimpíada, dizem autoridades

"As autoridades brasileiras prenderam 10 membros de um grupo militante islâmico que estava organizando ataques terroristas, como as autoridades revelaram nesta quinta-feira, elevando a tensão em todo o país apenas duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos.

CNN (EUA) - Polícia brasileira prende 10 suspeitos de planejar atos terroristas durante a Olimpíada

"A polícia brasileira prendeu 10 pessoas suspeitas de planejar atos terroristas durante os Jogos Olímpicos Rio do próximo mês, disse o Ministério da Justiça do Brasil nesta quinta-feira."

BBC (Reino Unido) - Olimpíadas no Brasil: dez presos por planejar terrorismo

"A polícia brasileira prendeu 10 membros de um grupo acusado de preparar atos de terrorismo duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos. Eles não são membros do chamado Estado Islâmico, mas tinham tentado fazer contato com o grupo, disseram autoridades."

The Guardian (Reino Unido) - Polícia brasileira prende grupo ligado ao EI alegando planos de ataque à Olimpíada

"Ministro da Justiça afirma que a célula, composta por dez jovens brasileiros, está vinculada ao Estado Islâmico"

El País (Espanha) - Brasil prende suspeitos de planejar atentados durante os Jogos Olímpicos do Rio

"O ministro da Justiça diz que a célula, composta por dez jovens brasileiros, está ligada ao Estado Islâmico."

Clarín (Argentina) - "Brasil desmantela célula terrorista que planejava atacar durante os Jogos"

"Há pelo menos 10 detidos. Eles se comunicavam por Telegram ou WhatsApp e alguns fizeram um juramento na Internet, disse o governo."