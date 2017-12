Confira o desempenho das grandes potências na história dos Jogos

Desde 1896, nos Jogos da Grécia, em Atenas, pequena variação aconteceu na história olímpica com relação aos países que dominam a disputa pelas medalhas. De 5 a 21 de agosto, no Rio, poucos lugares no pódio sobrarão para os atletas que não representam as grandes potências do esporte.

O sucesso dos "gigantes" se deve à estrutura, tradição e cultura esportiva cultuada há mais de um século. Novos astros vão surgir nas piscinas, quadras, ginásio e campos cariocas. Cada vez mais rápido, mais forte e mais rápido!

