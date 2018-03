Contaminação do ar bate o recorde na capital chinesa

Uma forte tempestade de areia proveniente do deserto da Mongólia Interior chegou à Pequim, o que fez a cidade atingir níveis recorde de poluição do ar. O fenômeno agravou a situação do ar na capital chinesa, cuja atmosfera já está seriamente comprometida devido à presença de centrais energéticas de carvão, ao aumento do número de veículos nas ruas e aos numerosos canteiros de obras espalhados pela cidade. A poluição do ar é considerada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como um dos problemas mais graves em vista dos Jogos de Pequim, que acontecerão entre 8 e 24 de agosto. O governo chinês anunciou nesta terça que um novo satélite para o controle meteorológico foi posto em órbita, com o intuito de permitir previsões mais acertadas durante as Olimpíadas.