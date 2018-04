Cuba anuncia pré-lista de pugilistas para Jogos de Pequim

Cuba anunciou uma pré-lista de 43 pugilistas que disputará as competições classificatórias aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A equipe cubana, liderada pelo campeão mundial e Pan-Americano Yordenis Ugas, tentará levar vagas nos Pré-olímpicos de Trinidad e Tobago e Guatemala. No último mês de outubro, o país não enviou representantes ao Mundial, na cidade americana de Chicago, para evitar a deserção de atletas - por causa de Guillermo Rigondeaux, de 25 anos, e Erislandy Lara, de 24, que desertaram durante o Pan do Rio. Com a saída de Rigondeaux e Lara da equipe nacional, cuja atitude foi criticada em artigo pelo presidente cubano, Fidel Castro, Ugas é o único campeão do mundo (60 quilos) da relação de pugilistas e principal candidato à vaga em Pequim. A Federação Cubana de Boxe confirmou a presença na equipe dos cinco campeões pan-americanos: Idel Torriente, Emilio Correa, Osmay Acosta e Robert Alfonso, além do medalhista olímpico Michel López.