Danilo salva o Corinthians e garante empate com o Figueirense na Arena

Em sua despedida do estádio Itaquerão, em São Paulo, antes dos Jogos Olímpicos do Rio, o Corinthians conseguiu um sofrido empate por 1 a 1 com o Figueirense, neste sábado, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol salvador, marcado por Danilo, saiu somente aos 38 minutos do segundo tempo.

Com o tropeço em casa diante de um adversário que luta para fugir da zona do rebaixamento do Brasileirão - o Figueirense foi a 17 pontos, na 16.ª colocação -, o Corinthians chegou aos 30 e poderá ficar a cinco pontos da liderança se o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Sobretudo nos primeiros 10 minutos, o Corinthians teve amplo domínio da partida neste sábado, com boas triangulações e jogadas pelas beiradas do campo. O Figueirense acertou a defesa aos 15 minutos e deixou o jogo mais equilibrado. Tanto é que a melhor chance de gol do Corinthians veio somente aos 40. André cabeceou forte, mas Pará salvou em cima da linha.

O placar, no entanto, só ficou igual até o intervalo porque o Figueirense perdeu uma chance incrível já nos acréscimos. O zagueiro paraguaio Balbuena falhou feio ao tentar recuar a bola. Dodô disparou sozinho pela direita e, de frente para Cássio, chutou sem jeito.

No segundo tempo, o Corinthians continuou melhor, mas acabou surpreendido aos 13 minutos. Dodô roubou a bola na intermediária e acertou um belo chute no ângulo, sem chances defesa para Cássio.

O técnico Cristóvão Borges, então, fez duas alterações. Substituiu Rodriguinho por Elias e depois colocou Danilo no lugar de Giovanni Augusto. As alterações demoraram para surtir efeito. Somente aos 38 minutos, veio o empate. Marquinhos Gabriel cobrou escanteio e Danilo desviou de cabeça.

O Corinthians continuou pressionando até o final, mas parou no goleiro Thiago Rodrigues e não foi além do empate. No outro domingo, dia 31, pela 17.ª rodada, encara o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Figueirense joga contra o Vitória no dia anterior, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 FIGUEIRENSE

CORINTHIANS - Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique (Guilherme), Rodriguinho (Elias), Giovanni Augusto (Danilo) e Marquinhos Gabriel; Romero e André. Técnico: Cristóvão Borges.

FIGUEIRENSE - Thiago Rodrigues; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pará (Gustavo Morassi); Elicarlos (Jackson Caucaia), Jefferson, Yago e Dodô; Rafael Silva (Bady) e Rafael Moura. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Dodô, aos 13, e Danilo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Uendel e Cássio (Corinthians); Pará, Dodô, Werley, Yago, Bruno Alves e Jefferson (Figueirense).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - R$ 2.513.051,50.

PÚBLICO - 38.507 pagantes.

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).