De olho na estreia, dupla brasileira do vôlei de praia faz jogo-treino

A dez dias da estreia em sua primeira Olimpíada, a dupla brasileira de vôlei de praia Evandro e Pedro Solberg faz na manhã desta quinta-feira um jogo-treino na Urca (zona sul do Rio), na área militar que abriga várias delegações do Brasil. Eles enfrentam Léo Gomes e Ferramenta, dupla brasileira que está atuando como sparring (auxiliar no treinamento). Ao final do jogo-treino eles concederão entrevista coletiva.

Quarta melhor dupla do ranking mundial, Evandro e Pedro estreiam na Rio-2016 às 17h30 do dia 7 de agosto, contra a dupla cubana Diaz e González. Eles são a única das quatro duplas brasileiras do vôlei de praia que já está no Rio. Alison e Bruno Schmidt, líderes do ranking mundial, chegam ao Rio neste sábado, assim como Larissa e Talita. A última dupla a chegar será Agatha e Bárbara Seixas, no domingo.

Evandro e Pedro vão conhecer nesta sexta-feira a arena do vôlei de praia em Copacabana (zona sul), mas não poderão usar a quadra principal. O regulamento do torneio olímpico só autoriza um treino de reconhecimento por dupla, previamente agendado entre 1 e 5 de agosto, com duração de 45 minutos e marcado próximo ao horário do jogo de estreia.

Se as duas duplas masculinas brasileiras vencerem todos os seus jogos, vão se enfrentar na semifinal do torneio olímpico. Já as duplas femininas, mas mesmas condições, só vão jogar entre si na final.