Definida data de sorteio do basquete para Pequim 2008

O sorteio dos jogos do torneio de basquete dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, acontecerá no dia 26 de abril no Pavilhão Wukesong da capital chinesa, sede da competição, informa a Fiba (Federação internacional de basquete), nesta quarta-feira. O sorteio determinará a composição dos dois grupos de seis equipes, sistema adotado tanto no torneio masculino como no feminino. Entre 19 e 26 de abril acontecerá nesta mesma instalação um torneio prova para os Jogos de 2008, que contará com a participação das seleções femininas de Austrália, China, Cuba, Coréia do Sul, Nova Zelândia e Austrália. Até o momento, nove equipes garantiram a sua participação no torneio masculino: Angola, Argentina, Austrália, China, Irã, Rússia, Espanha e Estados Unidos. Os três últimos participantes sairão do Torneio Pré-olímpico Mundial, que contará com a participação de Brasil, Camarões, Canadá, Cabo Verde, Croácia, Alemanha, Grécia, Coréia do Sul, Líbano, Nova Zelândia, Porto Rico e Eslovênia. Já entre as mulheres, já garantiram sua participação em Pequim a China, a Austrália, a Coréia do Sul, o Mali, a Nova Zelândia, a Rússia e os Estados Unidos. As cinco últimas participantes sairão do Torneio Pré-olímpico Mundial, com participação de Brasil, Angola, Argentina, Belarus, Taiwan, Cuba, República Tcheca, Fiji, Japão, Letônia, Senegal e Espanha.