Drone sobrevoa Parque Olímpico e constata adiantado das obras

Faltando 170 dias para os Jogos Olímpicos, já é possível fazer um passeio pelo Parque Olímpico do Rio, com imagens captadas por um drone que sobrevoou o local nesta semana. O que se constatou foi o estádio avançado das obras, com 97% de conclusão, de acordo com estimativas dos organizadores. Três instalações já foram concluídas, a Arena Carioca 1, a Arena do Futuro e o IBC.

Quase tudo dos Jogos acontecerá no Parque Olímpico, que ocupa uma área de 1,18 milhão de metros quadrados. Em seu espaço, 16 modalidades serão realizadas, entre elas as competições de basquete, ginástica artista e natação. O local também abrigará jogos da paralimpíadas.

O legado do Parque Olímpico será um complexo esportivo e educacional para os maradores da Barra e de Jacarepaguá, destinados a estudantes da rede municipal e para treinamento de atletas de alto rendimento, além de projetos socias da região.