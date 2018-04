Confiante para Rio-2016, Dunga vê grupo do Brasil equilibrado

O técnico Dunga considerou "equilibrado" o grupo do Brasil na primeira fase dos Jogos Olímpicos do Rio. Logo após o sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira, no Maracanã, o treinador disse que está confiante para a competição porque "pela primeira vez a seleção está desenvolvendo um trabalho longo" visando o ouro olímpico.

"Acho que todos os grupos são equilibrados, é uma competição que vai afunilando. Os jogadores nessa idade, no momento de pressão, às vezes têm um rendimento abaixo, em outras, um rendimento maior. Mas estou muito confiante", afirmou o técnico.

Ele já avisou que contra a África do Sul, dia 4 de agosto, no Mané Garrincha, o Brasil terá que sair de campo vitorioso e, mais do que isso, com bom futebol. "Na estreia você precisa vencer, fazer um bom jogo para adquirir confiança dentro de campo e também para ter a torcida ao nosso lado", ponderou.

Questionado sobre a presença de Neymar nos Jogos Olímpicos, o treinador preferiu uma resposta genérica. "A gente tem que conversar com vários clubes, não só aqueles com jogadores abaixo de 23 anos. A gente tem respeito muito grande e tem que buscar um entendimento", declarou o técnico. "Estamos monitorando muitos jogadores, não só nos clubes, mas também tem acompanhamento na seleção."

Pressionado pelos maus resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Dunga procurou demonstrar serenidade. "Pressão existe sempre. Até no par ou ímpar tem que ganhar. É normal", disse. "Eu participei de duas Olimpíadas, em 1984 nos Estados Unidos e depois na China, em 2008. Sem dúvida nenhuma é um enorme prazer representar aqui dentro do nosso País e buscar a tão sonhada medalha. Pela primeira vez a gente se preparou com um bom tempo, temos jogadores de qualidade, um trabalho bem longo, e com muita confiança."

INGRESSOS

Logo após a definição dos grupos, o Rio-2016 recebeu grande procura por ingressos. Nos primeiros dez minutos, dois mil bilhetes para o torneio de futebol foram comercializados. Nesta quinta-feira, o Rio-2016 colocou à venda um novo lote de ingressos. Mil deles para a final do futebol.