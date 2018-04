Duplas olímpica ficam fora de última etapa do vôlei de praia antes do Rio-2016

As quatro duplas que vão representar o Brasil no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos do Rio optaram por não participar da última etapa do Circuito Mundial antes da competição olímpica. O Major Series de Klagenfurt, na Áustria, começa nesta terça-feira e vai até domingo e, mesmo assim, vai contar com oito times brasileiros.

Enquanto boa parte das duplas olímpicas optou por viajar à Áustria para ganhar ritmo de jogo duas semanas antes do início do Rio-2016, os times brasileiros seguem treinando em casa. Seguem no País Alison/Bruno Schmidt, Evandro/Pedro Solberg, Ágatha/Bárbara Seixas e Larissa/Talita.

Em Klagenfurt, o Brasil tem três duplas garantidas na chave feminina: Juliana/Taiana, Lili/Maria Elisa e Elize Maia/Ângela. Fernanda Berti/Josi começa do qualifying. No masculino, entram direto na fase de grupos Álvaro Filho/Vitor Felipe, Guto/Saymon e Ricardo/André.

Outras três duplas disputam entre si o country quota: Arthur Lanci/Daniel Lazzari, Márcio Gaudie/Vinícius e Oscar/Thiago. A dupla vencedora deste triangular disputará o qualificatório, em busca de uma vaga na fase de grupos.