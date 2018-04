No momento em que coloquei o uniforme do evento do revezamento da tocha olímpica, foi como se eu estivesse vestindo a roupa da seleção brasileira. É muita emoção representar o País. É um orgulho representar os atletas em evento tão importante como esse. Foi muito bacana sentir a toda a energia da torcida nas ruas de São Paulo.

Acabei de chegar do México. Passei um período lá treinando longe, sozinha, para focar ainda mais no meu de objetivo conquistar uma medalha nos Jogos do Rio. Tenho que focar no meu trabalho e fazer o melhor.

Desembarquei às 9h30 no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tomei banho e fui direto carregar a tocha. Tentei participar dos revezamentos em Salvador e Santos, mas, infelizmente, a minha agenda não era compatível com o evento.

Pedi uma autorização especial da Marinha para mudar o meu cabelo para os Jogos. Sabe como é, a Olimpíada é coisa séria.

Os Jogos do Rio serão muito complicados e equilibrados. Das 25 atletas classificadas para a maratona aquática, pelo menos 20 têm chances reais de medalha. Não descarto ninguém nessa disputa pelo pódio.