Eduardo Paes: 'Prédio da Austrália é o pior de todos'

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou nesta segunda-feira, 25, que já tinha conhecimento desde a última sexta-feira das más condições do prédio da Vila Olímpica que abriga a delegação da Austrália. Ele disse que técnicos da prefeitura e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana foram cedidos para ajudar a consertar os problemas nos apartamentos.

Paes reiterou que a responsabilidade pela conservação da Vila Olímpica é do Comitê Rio 2016, organizador da Olimpíada. Questionado sobre quem vai ressarcir os gastos das delegações estrangeiras que contrataram serviços particulares para os consertos, o prefeito disse que a pergunta deve ser feita ao comitê.

"O prédio da Austrália é, sem dúvida, o pior de todos. Na sexta-feira, eu soube dos problemas e profissionais da prefeitura já estão trabalhando para ajudar o comitê organizador. Lamento que tenha acontecido, mas as providências já estão sendo tomadas", afirmou o prefeito, ao chegar para a abertura de um seminário sobre esportes e negócios, no Museu do Amanhã, há pouco.

Sobre a declaração de que pensava em levar um canguru para a porta do prédio da Austrália, a fim de que os australianos "se sentissem em casa", Paes procurou ser mais amistoso: "A Austrália é um país maravilhoso, são todos muito bem-vindos". Paes lembrou que a Vila Olímpica está sob responsabilidade do comitê organizador "há mais de três meses".