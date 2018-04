Em campanha por Paris-2024, presidente da França desembarca no Rio na quinta

Um dos poucos líderes mundiais de relevância a confirmar presença na abertura da Olimpíada, o presidente francês François Hollande vai desembarcar no Rio de Janeiro na quinta-feira em ritmo de campanha. Nesta sexta-feira, o governo francês confirmou os compromissos que Hollande terá no Brasil visando a campanha de Paris para sediar os Jogos Olímpicos de 2024.

No dia da chegada ao Rio, Hollande terá reuniões com membros da candidatura de Paris e vai almoçar com os atletas franceses na Vila Olímpica. À tarde, vai se encontrar com três membros da diretoria do Comitê Olímpico Internacional - Ahmad Al Fahad Al-Sabah, Patrick Hickey e John Coates, que é um dos quatro vice-presidentes da entidade.

À noite, o dia de campanha será encerrado com um jantar com o próprio presidente do COI, o alemão Thomas Bach. Os dois devem se reunir novamente na manhã de sexta, desta vez de forma privada, antes de participarem de uma entrevista coletiva sobre a candidatura de Paris.

Principal favorita a sediar os Jogos de 2024, Paris tem como concorrentes as cidades de Budapeste, Los Angeles e Roma. O resultado da disputa será conhecido somente em setembro do próximo ano.