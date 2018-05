Em penúltimo, Brasil avança na Liga Mundial Feminina de polo aquático

Na Liga Mundial do polo aquático, as eliminatórias são divididas entre Europa e "resto do mundo". O Brasil, por isso, disputa o mesmo torneio que times de Oceania, da Ásia e da África (quando há).

Em Lewisville, no Texas (Estados Unidos), o Brasil perdeu dos EUA (17 a 2), da Austrália (15 a 3), da China (11 a 6) e do Canadá (14 a 7). Só venceu o Japão, duas vezes, sendo última delas por 9 a 8, no jogo que valia a vaga na Super Final. O Intercontinental classifica quatro times, mas a China já tinha lugar como país-sede.

Dono da casa no Rio, o Brasil tem tudo para ser saco de pancada na Olimpíada. A competição terá apenas oito times (é a menor dentre os esportes coletivos nos Jogos), estando já China, Austrália e Hungria classificadas. As outras quatro vagas saem de um Pré-Olímpico no qual mesmo o Canadá (que ganhou do Brasil pelo dobro de gols) é azarão. Estados Unidos, Holanda e demais europeus puxam a fila de favoritos.