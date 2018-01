Em preparação para Olimpíada de Inverno, Isabel Clark estreia na sua 15ª Copa do Mundo

Principal snowboarder da América Latina, a brasileira Isabel Clark estreia nesta sexta-feira, 16, em mais um Circuito da Copa do Mundo de Snowboard, que será disputado em Montafon, na Áustria. A competição é fundamental para a classificação aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que terão como sede a cidade de PyeongChang, na Coreia do Sul.

Carioca, Isabel compete no Mundial de maneira praticamente ininterrupta desde 2000, ficando ausente apenas nas edições de 2007 e 2015, em temporadas posteriores aos Jogos de Inverno de Turim, em 2006, e Sochi, em 2014. Com 40 anos de idade, a principal atleta na história do País em esportes de inverno tem tudo para bater a importante marca de 100 largadas em eventos de Copa do Mundo. Hoje, ela tem 97 largadas na carreira.

Após um período de preparação física no Rio de Janeiro, a snowboarder partiu para um treinamento específico em neve, no Chile, país mais adequado para a prática do esporte. Há três semanas na Europa, ela sofreu uma queda forte em um treino na Itália, mas já se diz recuperada e pronta para o torneio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou plenamente recuperada e com confiança para fazer uma boa primeira etapa. Foi um alerta para que eu pudesse sentir melhor o meu corpo e chegar mais concentrada. A pista de Montafon está boa e nesta quarta realizarei o treino oficial. Farei umas quatro descidas para me adaptar bem antes das qualificatórias na quinta. Meu objetivo principal é chegar aos Jogos de 2018, para isso preciso gradualmente me sentir bem e confortável nas pistas, e assim atacar mais, ganhar velocidade", afirmou Clark.