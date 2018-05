Em Seul-1988, a maior polêmica de todos os tempos

Uma das maiores polêmicas do esporte está registrada em uma final olímpica dos 100 metros rasos. Em Seul-1988, o jamaicano naturalizado canadense Ben Johnson e o norte-americano Carl Lewis travavam a maior rivalidade do atletismo e chegaram para a disputa da medalha de ouro em clima de muita tensão.

Lewis vinha de igualar a marca histórica de Jesse Owens, em Berlim01936, com quatro ouros em Los Angeles-1984. Johnson era uma grande ameça a esta hegemonia. Nas últimas seis provas em que ambos haviam se enfrentado, o canadense vencera cinco.

Segundo os especialistas, Johnson, que tinha uma largada excepcional, teria aprimorado seus últimos 50 metros, parte da prova em que Lewis conseguia recuperar a dianteira. Com este aprimoramento na técnica de corrida, Johnson ainda foi beneficiado pela incrível reação do tiro de partida com inacreditável 0s129. Lewis só começou a correr após 0s193. Ao saltar na frente, Johnson foi aumentando a vantagem gradativamente. Só viu Lewis crescer um pouco na prova entre os 80 e 80 metros, mas mesmo assim ainda teve tempo para olhar o rival e levantar o braço direito para festejar a vitória. O tempo foi espetacular: 9s79. Novo recorde mundial.

Quatro dos oito atletas completaram a prova abaixo dos 10 segundos, o que levou muitos comentaristas a considerar aquela “a maior corrida de velocidade da história”. Ben Johnson teve seu nome em todas as manchetes do mundo, principalmente no Canadá, onde o Toronto Star cravou: “Ben Johnson – um tesouro nacional”. O atleta aproveitou: “Meu recorde irá perdurar por 50, talvez 100 anos, mas o mais importante é a medalha de ouro.”

Dois dias depois, Johnson não tinha mais nem recorde, nem medalha. Foi flagrado no exame antidoping para anabolizantes. Na oportunidade, Joaquim Cruz, que defendia na Coreia do Sul o título olímpico conquistado em Los Angeles quatro anos antes, afirmou que não se surpreendia com o caso e dizia que outros poderiam surgir. Não surgioram oficialmente.

Ainda em Seul, Florence Griffith-Joyner dizimou as marcas dos 100 e 200 metros e passou pelos exames, mas morreu em 1998, aos 38 anos, sob suspeita do uso de substâncias proibidas.

O doping de Ben Johnson entrou para a história por vários motivos. E um deles é de que seu caso é apenas a ponta de um iceberg. (Wilson Baldini Jr.)