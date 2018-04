'Em time que está ganhando não se mexe', diz secretário de segurança sobre o Rio-2016

Faltando 15 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, a polícia federal prendeu ontem um grupo suspeito de praticar atos preparatórios para ações terroristas durante a Olimpíada. A operação, batizada de 'Hashtag', pretende investigar a participação de brasileiros em organização criminosa de alcance internacional.

Diante de 10 prisões, o secretário nacional de segurança para grandes eventos e delegado da Polícia Federal, Andrei Passos, falou à Rádio Estadão que nada muda em relação aos planejamentos de segurança para o Rio-2016. "Em time que está ganhando não se mexe, essa operação demonstra que as instituições estão atuando com competência".

Sobre as garantias de que não existem outros grupos preparados para cometer atos terroristas no país, o secretário declarou que, "o Brasil se tornou uma referência em segurança de grandes eventos, fez recentemente uma Copa do Mundo e adota as melhores práticas internacionais de enfrentamento não só ao terrorismo." E completou, "temos a tranquilidade e conviccção de estar no caminho certo e mais uma vez realizando um evento com segurança".