Equipe de hipismo será treinada por bicampeão olímpico

Todos os candidatos a integrar o time brasileiro no hipismo nos Jogos do Rio vão treinar na Europa com o neozelandês Mark Todd, bicampeão olímpico. Eles serão avaliados em vários concursos pela comissão técnica, e só em junho ou julho a equipe deverá ser escolhida. “A presença do Mark Todd é uma inspiração para todos. Com ele, nós sabemos que é possível vencer”, diz Gabriel Cury.

Caio Sérgio de Carvalho, diretor de Saltos e chefe da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos, explica que a ideia inicial é formar um time grande, com cerca de dez cavaleiros, para depois definir a equipe olímpica, que terá cinco representantes (quatro titulares e um reserva). “Não serão feitas seletivas. Vamos fazer várias observações para preparar os conjuntos para que cheguem bem aos Jogos”, diz.

O chefe da equipe explica que a mesma preocupação com a preparação física e mental dos cavaleiros tem de ser estendida aos animais. “Os cavalos também vivem bons e maus momentos,e precisamos de atenção às contusões e dores musculares, por exemplo.”

A principal meta do Brasil é um pódio por equipes, porque as conquistas individuais são muito difíceis. No último Mundial o Brasil ficou em quinto. O time tem vários destaques. José Roberto Reynoso Fernandez Filho, campeão brasileiro Senior Top 2015 e que defendeu o Brasil nos Jogos de Londres, além de Pedro Junqueira Muylaert, campeão da Liga Sul Americana para Copa do Mundo, vice-campeão brasileiro Senior Top e quinto lugar individual nos Jogos Pan-Americanos de 2015 são alguns deles. Marlon Zanotelli é o melhor brasileiro no ranking mundial.

Um dos nomes mais conhecidos é Rodrigo Pessoa, campeão olímpico em Atenas/2004 nos saltos (individual) e duas vezes medalha de bronze por equipes, além de tricampeão mundial. Se confirmar sua presença nos Jogos do Rio, ele será o brasileiro com mais participações olímpicas em todas as modalidades. Doda Miranda conquistou duas medalhas de bronze por equipes. Pessoa e Doda estão com cavalos novos e ainda não definiram seus conjuntos.