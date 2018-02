Escritor chinês é detido por criticar Jogos Olímpicos

O escritor chinês Wang Dejia, mais conhecido por seu pseudônimo Jing Chu, foi preso por criticar os organizadores dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, informou a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF). Wang foi detido em 13 de dezembro, sob acusações de "incitação à subversão do poder do Estado", em Guilin, província de Guangxi, sul do país. "É muito preocupante a prisão de outro escritor que simplesmente criticou a organização dos Jogos Olímpicos de Pequim a apenas oito meses de seu início", afirmou a RSF em comunicado. A entidade disse temer "uma radicalização da repressão contra os que ousam expressar suas dúvidas quanto ao governo ou seus atos através de meios estrangeiros ou da internet".