Espanha anuncia corte e define seleção de basquete para Jogos

Medalhista de prata nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, a seleção masculina de basquete está oficialmente definida para o Rio-2016 após o técnico italiano Sergio Scariolo anunciar o último corte, do ala Fernando San Emeterio, fechando a relação final de 12 nomes.

Na Olimpíada, a Espanha não poderá contar com Marc Gasol, descartado por lesão, e Serge Ibaka, que rejeitou a convocação, mas ainda assim terá nomes de peso e jogadores ativos na NBA. O time será, mais uma vez, liderado por Pau Gasol, e também contará com José Manuel Calderón, Nikola Mirotic e Ricky Rubio.

Scariolo garantiu ter sido complicado optar pelo corte do jogador do Valencia, que fez parte do grupo espanhol na Olimpíada de 2012. "Foi uma das decisões mais dolorosas que tive de tomar nos meus anos na seleção. Fernando é um jogador que nos dá muitas coisas na quadra e uma das melhores pessoas que conheci no mundo do basquete", disse.

O corte foi anunciado no mesmo dia em que a Espanha faz amistoso com a seleção da Costa do Marfim em Zaragoza. Depois, a equipe estará de folga até a noite de sábado, quando se reapresentará para viajar na manhã seguinte ao Brasil.

Candidata a medalha nos Jogos do Rio, a Espanha está no mesmo grupo da seleção brasileira na Olimpíada, em duelo marcado para 9 de agosto. Dois dias antes, a equipe vai estrear na competição contra a Croácia.

CONFIRA A LISTA:

Armadores: Sergio Rodríguez, José Manuel Calderón e Ricky Rubio.

Alas/armadores: Juan Carlos Navarro e Sergio Llull.

Alas: Rudy Fernández e Alex Abrines.

Pivôs: Pau Gasol, Felipe Reyes, Víctor Claver, Willy Hernangómez e Nikola Mirotic.