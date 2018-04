'Esporte em Ação' chega à sua terceira parada no Itaim Paulista

Nesta segunda-feira, o projeto Esporte em Ação, do Estadão, realiza seu terceiro evento nas escolas de São Paulo. O projeto visa deixar um legado sobre os Jogos Olímpicos em dez escolas (cinco particulares e cinco públicas), com a participação de ex-atletas em clínicas para os estudantes. O evento desta segunda acontece na E.M.E.F. Dr. José Pedro Leite Cordeiro, do Itaim Paulista. A convidada para falar sobre basquete é a ex-jogadora Branca, que defendeu a seleção brasileira. Branca é irmã da armadora Magic Paula, que, ao lado de Hortência, conduziu o time feminino a um patamar de respeito nas Américas.

O evento está marcado para as 14h30. A expectativa é que dure ao menos uma hora. Branca estará ao lado de 270 alunos dos 5º e 6º anos. Sua missão é comentar e ensinar um pouco do basquete feminino para a garotada. Branca também responderá a todas as perguntas dos alunos, sempre dando ênfase para os Jogos Olímpicos. O Brasil tentará no Rio conseguir uma medalha olímpica para a modalidade, tanto no masculino quanto no feminino.

Maria Angélica Gonçalves da Silva, a Branca, foi atleta da seleção de basquete por 15 anos. Tem uma medalha olímpica de prata em seu currículo, conquistada em Atlanta, em 1996. Ainda pela seleção, Branca ganhou bronze no Pan de Caracas, em 1983, e prata no de Indianápolis, em 1987, além de dois campeonatos sul-americanos (Chile – 1989 e 1997). Após deixar as quadras, treinou equipes de Piracicaba e Americana. Em 2004, com sua irmã, Magic Paula, fundou o Instituto Passe de Mágica, que usa o esporte como ferramenta para despertar o interesse para valores ligados ao desenvolvimento pessoal das crianças atendidas.