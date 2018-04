Estação de telefonia celular ajudará a levar tocha ao Everest

A aventura de levar a tocha olímpica ao topo do mundo, o monte Everest, se tornou nesta quarta-feira mais viável graças à colocação em operação de uma estação de telefonia celular a 6,5 mil metros acima do nível do mar. Segundo a agência Xinhua, não há nenhuma outra estação no planeta em operação em semelhante altitude, e seu principal objetivo será proporcionar serviço aos montanhistas que deverão levar a tocha. A estação é propriedade da China Mobile, a maior companhia de telefonia celular do país. Incluir o Everest no trajeto da tocha é uma das principais ambições dos organizadores dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, e não serão poucas as dificuldades em função dos 8.844 metros e do desafio de mantê-la acesa em um local com pressão e temperatura baixas. A escalada da tocha olímpica deve ser retransmitida ao vivo para que os telespectadores de todo o mundo possam acompanhá-la. A data exata ainda não foi definida, pois dependerá das condições climáticas, mas a previsão é que ocorra em maio de 2008.