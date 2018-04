Estações meteorológicas nos locais de disputa dos Jogos

O Governo chinês instalou novas estações meteorológicas automáticas nas imediações dos locais que sediarão competições nos Jogos Olímpicos de Pequim, com o objetivo de garantir a melhor previsão do tempo para o momento das competições. Segundo a edição desta quarta-feira do jornal "Beijing News", atualmente a cidade já conta com 176 destas estações, uma em cada cinco quilômetros quadrados nas áreas urbanas e uma para cada dez ou 15 quilômetros quadrados nos arredores. Das 15 estações que Pequim pretende instalar nos locais de disputa, 12 já estão funcionando. A de número 13 ficará na base dos Jogos Paraolímpicos, no nordeste da cidade. De acordo com o Escritório de metereologia municipal, "todas as estações medem a visibilidade e a radiação total e radiação de raios ultravioleta, além de temperatura, pressão barométrica, umidade, direção do vento, força do vento e precipitações". "Estas estações trarão informação meteorológica em grande escala às autoridades nos locais de disputa para ajudar os escritórios meteorológicos locais a proporcionar uma previsão do tempo mais precisa e rápida", completou. Pequim vem se empenhando para que o mau tempo não atrapalhe os Jogos Olímpicos. O Governo chegou a prometer que não choverá na cerimônia de inauguração - a ponto de, se preciso, afirmar que colocará produtos químicos nas nuvens para manipular o clima.