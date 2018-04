Estadão visita a quarta escola do projeto 'Esporte em Ação'

Nesta terça-feira, o projeto Esporte em Ação, do Estadão, realiza seu quarto eventos nas escolas de São Paulo. O projeto visa deixar um legado sobre os Jogos Olímpicos em dez escolas (cinco particulares e cinco públicas), com a participação de ex-atletas em clínicas para os estudantes.

O evento desta terça-feira acontece no Colégio Albert Sabin, no Parque dos Príncipes, em São Paulo. A convidada para falar sobre vôlei é a ex-jogadora Ana Moser, que defendeu a seleção brasileira. A ação está marcada para acontecer às 13h, e a expectativa é que dure em torno de uma hora. Ana Moser estará ao lado de 120 alunos dos 8º e 9º anos. Como embaixadora do Estadão, ela ensinará um pouco da modalidade que marcou história e também responderá todas as perguntas dos alunos. Vale lembrar que o Brasil é favorito ao ouro no esporte, tanto no masculino quanto no feminino dos Jogos do Rio.

CARREIRA

Ana Moser é uma ex-jogadora de vôlei, considerada uma das melhores atacantes da história do esporte. Foi capitã da seleção brasileira e participou da campanha que trouxe a primeira medalha olímpica ao vôlei feminino do Brasil, um bronze em Atlanta-1996.