Estádio 'Ninho de Pássaro' de Pequim será inaugurado em abril

O principal estádio dos Jogos Olímpicos de Pequim do ano que vem, o "Ninho de Pássaro" de US$ 400 milhões (cerca de R$ 750 milhões), será aberto ao público pela primeira vez em abril para sediar um evento teste, noticiou um jornal chinês nesta quinta-feira. O Estádio Nacional, conhecido como Ninho de Pássaro pela forma como as vigas de aço se intercalam em seu exterior, deve ser a última instalação esportiva da Olimpíada a ficar pronta. Todas as outras sedes devem estar concluídas até o final deste ano. O estádio receberá ação esportiva pela primeira vez em uma prova de marcha atlética da Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf), disse o vice-prefeito Liu Jingmin, de acordo com o jornal Beijing Daily. No mês de maio, o local será palco do Aberto de Atletismo da China. "Esses dois eventos serão a primeira e a última vez antes da Olimpíada que o Ninho de Pássaro será aberto ao público", disse o jornal.