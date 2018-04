Estrelas da natação vão em busca de vaga no Pan e no Mundial

Menos de duas semanas depois da histórica participação no Mundial de Doha, em piscina curta (25 metros), em que o País se sagrou campeão com dez medalhas (sete de ouro), os nadadores brasileiros estão de volta à piscina. Começa nesta quarta-feira, na sede do Botafogo, o Torneio Open, primeira seletiva para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, e para o Mundial de Kazan, na Rússia. A segunda e última oportunidade de índice para as competições será o Troféu Maria Lenk, em abril.