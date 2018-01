Estrelas mundiais se preparam para a Olimpíada no Rio

O torcedor brasileiro terá a possibilidade de ver em ação os melhores atletas do mundo nos Jogos Olímpicos. Muitos nunca vieram para competições no Brasil e outros até são presenças constantes, mas muito mais em eventos de seus patrocinadores do que em disputas valendo medalha.

As duas maiores estrelas vêm dos esportes mais nobres, o atletismo e a natação. Tanto que um só começa depois do outro no calendário dos Jogos. O primeiro a entrar em ação será o nadador Michael Phelps, recordista de medalhas olímpicas e que tem tudo para ampliar suas marcas no Rio.

Depois do sucesso nos Jogos de Londres, ele até deu um tempo, mas nunca deixou de ser um grande nadador. Tanto que já tem algumas das melhores marcas do ano. Seu brilho só poderá ser ofuscado pela jovem Katie Ledecky, um fenômeno como Phelps. Ela brilhou no Mundial de Esportes Aquáticos e chegará como favorita nas provas mais longas da natação.

No atletismo, se alguém tinha dúvidas da capacidade do velocista jamaicano Usain Bolt, o Mundial de Atletismo em Pequim mostrou que ele ainda é o dono das provas rápidas. Se estiver mais ou menos, brigará por três ouros. Se estiver no melhor de sua forma física, pode até tentar quebrar recordes mundiais.

A lista de grandes nomes que estarão no Rio é extensa, e, por isso mesmo, o torcedor sabe que para qualquer lado que olhar poderá ver um Roger Federer, um Teddy Riner, uma Yelena Isinbayeva, uma Kerri Walsh e outros medalhistas olímpicos que querem continuar fazendo sua história.