EUA e Cuba vão brigar pelo ouro no salto triplo

Nos Jogos do Rio, o atletismo brasileiro não deverá brigar por medalha no salto triplo. Com base em seus resultados, Jonathan Silva, que competiu em Londres, poderá sonhar no máximo com uma presença nas finais da prova. A briga pelo ouro deverá reunir uma rivalidade antiga entre Estados Unidos e Cuba. O grande favorito a ficar com o primeiro lugar é o cubano Pedro Paulo Pichardo, de 22 anos. Mas o norte-americano Christian Taylor, de 25, promete ser um adversário que deverá levar o duelo na briga por centímetros.

Pichardo saltou 18,06 metros no Grand Prix do Catar, em Doha, em maio do ano passado, a melhor marca de um atleta cubano em 18 anos. Na mesma competição, minutos depois, Taylor obteve a marca de 18,04 metros. Foi a primeira vez que dois atletas superaram a marca dos 18 metros na mesma prova, que foi chamada eleita pelos críticos como a “melhor prova de salto triplo de todos os tempos”.

Após 13 dias, em Havana, Pichardo melhorou sua marca pessoal para 18,08 metros. Taylor, que treina na Inglaterra, deu troca em agosto, ao obter a segunda melhor marca da história, ao saltar 18, 21 metros, ficando apenas oito centímetros atrás do recorde mundial do britânico Jonathan Edwards, de 7 de agosto de 1995, em Gotemburgo.

O francês Teddy Tamgho, de 26 anos, com 18,04 metros como melhor marca e campeão mundial em Moscou-2013, promete incomodar os favoritos. Para os especialistas, com este trio em forma em agosto, a marca de Jonathan Edwards deverá ser pulverizada no Estádio Nilton Santos. Em homenagem a Adhemar, Nelson e João do Pulo. (Wilson Baldini Jr.)