Evento-teste do ciclismo no Rio é adiado por atraso em obra

O Comitê Organizador da Olimpíada de 2016 anunciou nesta sexta-feira que precisou adiar o evento-teste do ciclismo que estava marcado para acontecer em março. O evento foi reagendado para ocorrer entre 29 de abril a 1º de maio por causa do atraso na instalação da nova pista do velódromo, que é a quinta das sete novas instalações do Parque Olímpico da Barra a sediar um evento do Aquece Rio.

Com obras atrasadas, o velódromo terá a instalação de sua nova pista começando apenas em fevereiro. "O Rio-2016 e a União Ciclística Internacional (UCI) esperam realizar um evento-teste emocionante e vão continuar trabalhando juntos na preparação e no planejamento das competições. Não haverá impacto no cronograma dos Jogos: as disputas no ciclismo de pista olímpico serão realizadas entre 11 e 16 de agosto, e as do ciclismo de pista paralímpico entre 8 e 11 de setembro", informou o Comitê Rio-2016, por meio de comunicado divulgado em seu site oficial.

O atraso nas obras do velódromo fará com que dois eventos-teste da Olimpíada de 2016 aconteçam simultaneamente, pois no dia 29 de abril, quando o local será finalmente inaugurado, ocorrerá o evento do handebol na Arena do Futuro, que também faz parte do Parque Olímpico da Barra.

O local foi palco do evento-teste do tênis no Centro Olímpico da modalidade, em dezembro, e recebe desta sexta-feira até domingo o evento-teste do basquete na Arena Carioca 1, que conta com a presença da seleção brasileira feminina e das equipes nacionais de Austrália, Argentina e Venezuela. Já entre os dias 7 e 10 de abril, o Parque Olímpico da Barra irá abrigar o Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Peso, que também servirá como teste para a Olimpíada na Arena Carioca 3.