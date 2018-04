Evento-teste do handebol muda e terá clubes ao invés de seleções

Casa do handebol para os Jogos Olímpicos do Rio, a Arena do Futuro será utilizada pela primeira vez no evento-teste do handebol masculino, agendado para acontecer de 29 de abril a 1.º de maio. As datas estão confirmadas, mas o Comitê Organizador Rio-2016 desistiu de realizar uma competição entre seleções. O torneio vai envolver apenas clubes nacionais.

Inicialmente foi divulgado que a competição ia contar com a participação do Brasil, que está classificado para os Jogos Olímpicos do Rio, e das seleções de Estados Unidos, Uruguai e Cuba. Nenhum dos três países têm equipes fortes e não seriam prejudicados pelo fato de o evento-teste ocorrer em meio à reta final das principais ligas europeias.

A seleção brasileira, por outro lado, teria que jogar com um time B, sem os jogadores que atuam na Europa. Optou-se, então, por colocar os próprios clubes que cederiam atletas para jogar.

Assim, vão participar do evento-teste as equipes de Maringá (PR), Taubaté (SP), Itajaí (SC) e Pinheiros (SP), os quatro semifinalistas da Liga Nacional do ano passado. Os quatro times jogarão um quadrangular, com dois jogos por dia. Não haverá venda de ingressos para a competição.