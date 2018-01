Evento-teste do tênis abre o Parque Olímpico da Barra da Tijuca

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca recebe a partir desta quinta-feira o primeiro evento-teste para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Até sábado, o Centro de Tênis sedia o Brasil Masters Cup, competição organizada pela Confederação Brasileira de Tênis e que deverá reunir 74 atletas entre profissionais, cadeirantes e atletas até 16 anos.

Apesar de a operação ser semelhante à dos eventos-teste já realizados - a preocupação principal é com as quadras e o trabalho dos voluntários -, o Brasil Masters Cup terá um gostinho especial por ser a primeira competição realizada no Parque Olímpico, considerado o coração dos Jogos porque é o local que sediará mais disputas no próximo ano.

"É uma satisfação muito grande, porque estamos trabalhando em função do parque desde 2007, ainda na época da candidatura. Fizemos o projeto, trabalhamos para viabilizá-lo e agora ele vai receber sua primeira disputa", comentou Gustavo Nascimento, diretor de Gestão de Instalações do Comitê Rio-2016.

Dez quadras serão utilizadas para competição e treinamento - seis a menos do que na Olimpíada. A estimativa é de que dois mil espectadores circulem pelo local amanhã e sábado - hoje, o acesso será restrito.

A entrada, porém, não será liberada para o público em geral. Além de convidados, o Rio-2016 distribuiu ingressos para cerca de 1.500 operários - e acompanhantes - que trabalharam na construção da quadra central. "É uma forma de agradecimento pelo trabalho bem feito e dentro do prazo que eles fizeram", destacou Nascimento. A grande atração do torneio feminino será a presença da pernambucana Teliana Pereira, número 46 no ranking da WTA.

No masculino, os principais tenistas do País não disputarão o Masters, mas será possível ver alguns deles em ação. Amanhã, Bruno Soares e João Souza, o Feijão, formam dupla para uma partida de exibição diante de André Sá e Marcelo Demoliner. No sábado, Thomaz Bellucci fará um jogo de exibição contra Rogério Silva.