Exame revela hérnia de disco e Varejão é cortado da seleção para a Olimpíada

A seleção brasileira masculina de basquete sofreu mais um duro baque às vésperas da disputa da Olimpíada do Rio. Novamente, a baixa é no garrafão, e de um dos principais líderes do grupo que estava se preparando sob o comando de Rubén Magnano. O experiente Anderson Varejão, do Golden State Warriors, teve uma hérnia de disco na região lombar diagnosticada e foi cortado da competição nesta quarta-feira. Para seu lugar, foi convocado o pivô Cristiano Felício, do Chicago Bulls.

O jogador de 33 anos sentiu dores nas costas no fim da semana passada e ficou de fora dos dois amistosos realizados contra a Romênia em São Paulo. No último domingo, viajou para os Estados Unidos a mando de sua equipe da NBA para passar por exames mais detalhados, e, nesta quarta, saíram os resultados desanimadores para o basquete brasileiro.

"É frustrante. Triste. Ainda não estou querendo acreditar nisso. Disputar a Olimpíada no meu país, com a minha família, meus amigos, o público brasileiro... Isso nunca mais vai acontecer. Parece um pesadelo... Faltam menos de dez dias para os Jogos e sonhei muito com esse momento, ansiedade era grande, o frio na barriga. Estava feliz. Desde que anunciaram que a Olimpíada seria no Brasil, não conseguia pensar em outra coisa, mesmo durante a temporada, era impossível não imaginar, não lembrar. Infelizmente, por causa de uma lesão, vou ficar fora. É difícil demais aceitar isso", declarou o pivô em nota divulgada por sua assessoria.

De acordo com o comunicado, Varejão já está sob cuidados dos médicos na Califórnia. As dores na região lombar haviam se intensificado após os testes físicos na seleção e chegaram a um ponto "insuportável", segundo a nota. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) chegou a afirmar na última segunda-feira que o jogador ainda seria reavaliado no Brasil antes que qualquer decisão fosse tomada, mas isso não aconteceu. Dos Estados Unidos, o corte do atleta foi confirmado.

Com isso, Varejão se junta a Vitor Faverani e Tiago Splitter, outros importantes desfalques no garrafão por causa de lesões. Principalmente Splitter, outro brasileiro de destaque na NBA, onde atua pelo Atlanta Hawks, que sequer foi convocado por Magnano depois de ser submetido a uma cirurgia no quadril em fevereiro.

CONVOCADO

Havia pouca discussão sobre Felício ser o mais indicado tecnicamente para substituir Varejão, mas a dúvida em torno de sua convocação passava por um motivo extraquadra. O técnico Rubén Magnano nunca escondeu a insatisfação com a atitude do pivô ao pedir para não ser chamado na lista inicial para os Jogos Olímpicos, anunciada no mês passado.

Na ocasião, Felício preferiu priorizar a disputa da Summer League da NBA pelo Bulls, por entender que seu espaço na principal liga de basquete do mundo dependia de um bom serviço nesta pré-temporada. Como o torneio já foi disputado, o jogador estava livre para ser o substituto de Varejão. Restava saber se o descontentamento de Magnano com a atitude dele seria suficiente para mantê-lo fora da seleção, o que não aconteceu.

Felício talvez tenha sido o melhor brasileiro na reta final da temporada passada da NBA. Se antes do campeonato até sua presença em um time da liga era questionada, nos últimos jogos do Bulls, o jovem de 24 anos mostrou serviço e chegou a ter dois jogos consecutivos marcando 16 pontos, contra o futuro campeão Cleveland Cavaliers e o New Orleans Pelicans, ambos em abril.

Agora, Felício deve se apressar para viajar ao Brasil e se juntar aos companheiros em Mogi das Cruzes-SP, onde a seleção dá sequência à preparação para os Jogos Olímpicos e disputará um torneio amistoso nos próximos dias. Ele será mais uma opção para o garrafão do País, ao lado do veterano Nenê, de Rafael Hettsheimeir e de Augusto Lima.

