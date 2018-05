'Faremos dos Jogos do Rio momento de união', diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff fez um apelo nesta terça-feira, em Brasília, aos parlamentares para que deixem as diferenças de lado e transformem os Jogos Olímpicos deste ano em um momento de "união e congraçamento". "Somos, neste caso, todos Brasil", disse antes de encerrar a leitura da sua mensagem no Congresso.

Dilma afirmou que, após sediar a Copa do Mundo em 2014, o País "estará mais uma vez nos centros das atenções do mundo" este ano e pediu que todos sejam "anfitriões perfeitos" para os visitantes que vierem assistir aos Jogos no Rio.

Segundo Dilma, o "espírito olímpico se espalhará" pelo Brasil assim que a tocha olímpica chegar ao País, no final de abril. Segundo ela, o objeto irá percorrer cerca de 330 cidades, começando por Brasília. "Em 5 de agosto, quando a tocha olímpica adentrar ao Maracanã, o Brasil mostrará ao mundo nossa força, nossa capacidade e nossa alegria", disse.