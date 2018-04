Fator 'casa' motiva judocas no final da preparação olímpica

Atletas do judô, segunda modalidade que mais premiou o Brasil na história dos Jogos Olímpicos com 19 medalhas - o vôlei é o campeão com 20 -, afirmam que os adversários vão sofrer com a pressão da torcida no Rio-2016. "Eles se sentirão pressionados porque a torcida estará a favor dos brasileiros. E isso faz grande diferença", afirma Tiago Camilo, dono de duas medalhas (prata em Sydney-2000 e bronze em Pequim-2008).

A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira durante entrevista coletiva dos atletas do Clube Esporte Pinheiros em São Paulo. "É muito diferente uma Olimpíada em casa. A torcida empurra em todas as modalidades, principalmente no judô", diz Rafael Silva, o Baby, que vai tentar a sua segunda medalha olímpica, depois da conquista do bronze inédito em Londres-2012, na categoria acima de 100 kg.

Para os Jogos Olímpicos, o Clube Pinheiros terá 65 atletas e 12 treinadores, totalizando 77 representantes de 11 modalidades: atletismo, esgrima, ginástica artística, handebol, judô, levantamento de peso, natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais e vôlei. "A motivação dos atletas é especial por causa da presença dos torcedores", diz Tiago Camilo.

Os judocas estão na fase final de preparação e treinamento. No dia 4 serão definidas as chaves para a disputa, fase essencial para cada atleta. "Estamos na fase de ajustes finais. Ainda é intenso e explosivo, mas é apenas o refinamento", diz Rafael Silva. "É uma ansiedade positiva. Todo mundo vive aquela expectativa para disputar os Jogos em casa", comentou Tiago Camilo.

O bom desempenho dos judocas é essencial para os prognósticos do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que espera conquistar 27 medalhas e terminar a competição entre os dez países mais bem classificados.