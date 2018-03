Federer espera carregar bandeira suíça na abertura da Olimpíada Roger Federer espera poder comemorar seu 27o aniversário no dia 8 de agosto carregando novamente a bandeira da Suíça na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. "Meu aniversário é no dia da cerimônia de abertura", disse Federer a repórteres nesta segunda-feira, no Masters de Hamburgo. "Talvez eu carregue novamente a bandeira da Suíça, eu ficaria muito honrado." "A Olimpíada é o sonho de todo esportista", acrescentou Federer, que foi surpreendentemente derrotado na segunda rodada da Olimpíada de Atenas, em 2004, e ficou em quarto lugar nos Jogos de 2000, em Sydney. Rafael Nadal, vice-líder do ranking mundial atrás de Federer, também está animado pela possibilidade de jogar em Pequim e hospedar-se na Vila Olímpica -- mesmo que isso signifique perder um pouco de privacidade. "A Olimpíada será importante", disse o espanhol, que jogou em duplas em Atenas. "Será uma boa experiência estar com os principais esportistas do mundo." "Se você vai para a Olimpíada tem que ficar na Vila. Jogadores de tênis sempre têm boa infra-estrutura, um bom hotel, transporte particular. Vai ser diferente, mas se você for para a Olimpíada, você não pode não ficar na Vila." (Por Kevin Fylan)