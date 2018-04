Fernanda e Ana fecham primeiro dia da vela em Hyères em terceiro

Praticamente toda a seleção brasileira de vela que irá aos Jogos Olímpicos do Rio está em Hyères. A exceção é Robert Scheidt, que se prepara para a disputa do Mundial da classe Laser, a partir de 10 de maio, no México. A dupla da 470 Masculina também não foi à França.

Na 49er, Marco Grael/Gabriel Borges está em 29.º, enquanto que a 49erFX terá suas primeiras regatas só na quinta-feira. Jorge Zarif é 12.º na Finn, mesma posição de Bimba na RS:X, enquanto Fernanda Decnop está no 29.º e último lugar na Laser Radial.

A programação da etapa de Hyères da Copa do Mundo prevê regatas da fase de classificação até sábado, com as regatas da medalha acontecendo no domingo. O número total de regatas por classe varia de nove a 13.