Fernanda Oliveira e Ana Barbachan assumem liderança da vela em Hyères

As mulheres da equipe olímpica de vela estão fazendo bonito na forte etapa de Hyères (França) da Copa do Mundo da modalidade. Após o terceiro dos quatro dias de regatas classificatórias, Fernanda Oliveira/Ana Luiza Barbachan ocupa a liderança da classe 470 Feminina. Enquanto isso, Martine Grael/Kahena Kunze está em terceiro na 49erFX.

Nesta sexta-feira, a 470 Feminina teve apenas uma regata. A dupla brasileira ficou em segundo e, com 14 pontos perdidos, tomou a liderança de Hannah Mills/Saskia Clark, da Grã-Bretanha, que agora aparece com 15. No sábado serão disputadas mais três regatas, classificando para a medal race, no domingo.

Fernanda e Ana são fortes candidatas ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio. Elas ficaram entre as quatro primeiras colocadas dos cinco eventos que disputaram este ano, incluindo o quarto lugar no Mundial e a prata no Princesa Sofia.

Na 49erFX, já foram disputadas oito regatas. Com um primeiro, um terceiro e um nono lugares nesta sexta, Martine e Kahena subiram do quarto para o terceiro lugar geral. Elas têm 40 pontos perdidos, contra 20 do barco primeiro colocado.

O Brasil ainda aparece bem com Jorge Zarif, sétimo na Finn, mesma posição de Patricia Freitas na RS:X Feminina. Samuel Albrecht/Isabel Swan está em oitavo na Nacra17 e Bimba é 11.º na RS:X Masculina. Fernanda Decnop continua no 28.º e penúltimo lugar na Laser Radial, enquanto Marco Grael/Gabriel Borges subiu para a 13.ª colocação na 49er.

Praticamente toda a equipe brasileira que irá para os Jogos Olímpicos do Rio está na etapa de Hyères da Copa do Mundo. As exceções são a dupla da 470 Masculina e Robert Scheidt, que se prepara para o Mundial de Laser, que vai acontecer na segunda semana de maio, no México.