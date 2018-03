Festa em São Paulo celebra a realização dos Jogos de Pequim

A menos de cem dias dos Jogos de Pequim, a comunidade chinesa e a Prefeitura de São Paulo fizeram festa na Liberdade, bairro identificado com a colônia asiática, para divulgar a Olimpíada. Veja também: Galeria de fotos do evento Tocha olímpica volta à China; começa contagem de 100 dias Embaixador chinês confiante com segurança na Olimpíada Ventos fortes adiam escalada da tocha ao Monte Everest Tocha olímpica é teste para a autonomia de Hong Kong O trajeto completo do revezamento da tocha pelo mundo Com apresentação de danças e artes marciais do oriente, foram lançadas ontem a Casa da China, espaço que vai funcionar no Memorial da América Latina, em agosto, no período dos Jogos, para o público, e a Campanha 100 Dias - Pequim, de arrecadação de artigos esportivos para escolas. Uma tímida manifestação contra a violação dos direitos humanos na China não chegou a prejudicar a festa. Sete pessoas do movimento "Rir para Não Chorar", com camisetas "Save Tibet" (Salve o Tibete), usaram e distribuíram narizes de palhaço. Fernanda Suplicy, sobrinha do senador Suplicy, explicou que o movimento apóia causas humanitárias. O grupo ocupou a primeira fila, próxima ao palanque, mas foi encoberto por descendentes de chineses e suas bandeiras. Ao defender a causa chinesa, o embaixador do país no Brasil, Cheng Duqing, observou que desde que Pequim foi escolhida sede da Olimpíada, em 2001, "a situação dos direitos humanos melhorou muito no país". O embaixador entende que as ações por direitos humanos e manifestações pró-Tibete podem atrapalhar a Olimpíada. "É incorreto aproveitar o caso do Tibete contra a China", opinou. Comparou o problema do Tibete com o dos índios na Amazônia para dizer que pouco se sabe no mundo a respeito dessas questões. "Poucos conhecem o caso do Tibete", comentou. O ministro do Esporte, Orlando Silva, arrancou aplausos das centenas de pessoas - a maioria descendentes de chineses - que foram à Praça da Liberdade quando disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "estará na abertura dos Jogos Olímpicos para mostrar nossa amizade com a China". Depois, fora do microfone, mudou o discurso: "Minha esperança é de que o presidente vá". O ministro é contra propostas de boicote à cerimônia de abertura dos Jogos, discutido na Europa por chefes de Estado. Acha que, se o Brasil passar para a segunda fase da disputa para ser sede da Olimpíada de 2016 (o Rio é a cidade postulante), no dia 4 de junho, haverá boas chances de Lula ir ao evento na China. CASA DE BEIJING A Casa de Beijing, que vai funcionar no Memorial da América Latina, será aberta dias antes de 8 de agosto, início dos Jogos Olímpicos de Pequim. A idéia do local é oferecer exposições e oficinas da cultura chinesa, atividades físicas, acesso livre à internet, espaço comercial e empresarial, além de telões "que mostrarão os eventos olímpicos 24 horas, principalmente os que envolvam atletas brasileiros", como informou o embaixador chinês no Brasil, Cheng Duqing, que jogou tênis de mesa com o brasileiro Hugo Hoyama, num palanque montado na Praça da Liberdade. O investimento da Secretaria Municipal de Esportes na Casa de Beijing é de R$ 200 mil. Nesta quinta, a Associação Chinesa do Brasil anunciou a campanha 100 Dias - Pequim 2008, de arrecadação de artigos esportivos novos para serem doados a escolas públicas (bolas, redes, raquetes, etc). Quem doar concorre a viagem para assistir à Olimpíada na China (informações: www.campanha100dias.com.br).